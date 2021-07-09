مبادرة قطرة ماء بالتعاون مع المجتمع المحلي تنقذ الحسكة من العطش

مازالت مبادرة قطرة ماء التي أطلقتها مديرية الشؤون الاجتماعية و العمل بالحسكة مستمرة لليوم السابع على التوالي



وذلك من خلال إدخال عدد من الصهاريج مقدمة من الجمعيات والهيئات الدينية وتوزيع طرود ماء صحي وتعبئة خزانات في عدد من أحياء المدينة





وتزامن استمرار العمل بالمبادرة اليوم مع مساعدات من المجتمع المحلي بالحسكة تضمنت توزيع عدد كبير من طرود الماء المعلب من قبل فعاليات أهلية ومجتمعية





يذكر أن الحسكة تعيش عطشاً شديداً نتيجة قطع الاحتلال التركي والمجموعات الإرهابية الموالية له المياه عنها ومنع تشغيل محطة علوك التي تروي الحسكة وأريافها في وقت يعد هو الأقصى جفافاً في المنطقة