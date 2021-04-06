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ماهي المرتبة التي احتلتها سوريا في اختبار الفجوة العالمية بين الجنسين"؟

نالت سوريا المرتبة 14 وبنسبة 152% من بين 16 دولة وردت أسمائها في التقرير الصادر عن ف المنتدى الاقتصادي العالمي يبحث في نسبق تحقيق التكافؤ بين الجنسين في العالم.

اعتمدت هذا التقرير خلال دراسته على أربع بنود وهي المشاركة الاقتصادية، الفرص، التعليم، الصحة، والتمكين السياسي.

وقد لفتت الدراسة أن الفجوة في الحصة السياسية زادت خلال عام 2020 على حساب المشاركة الاقتصادية.

وسبق سوريا في المرتبة دولة السعودية المرتبة 13 بنسبة 147% أما من تلاها فكانت دولة العراق المرتبة 15 بنسبة 154% مع العلم إن دولة الإمارات العربية نالت على النسبة الأقل ضمن البلدان العربية فنالت نسبة 27% وتلتها دولة تونس بنسبة 126%.

وفي تقرير نشرته وكالة "CNN بالعربية" أن تحقيق التكافؤ بين الجنسين في العالم سيستغرق ما يقرب من 136 عاماً، بزيادة كبيرة مقارنة بالتقديرات السابقة عند 100 عام.

وكأي فجوة تعد الفجوة الإجمالية بين الجنسين أصغر في بلدان الشمال الأوروبي، حيث احتلت آيسلندا، وفنلندا، والنرويج، ونيوزلندا، والسويد المراكز الـ 5 الأولى.