ماظوط سوري

نجحت حكوماتنا المتعاقبة وجبهتها الوطنية الخامدة في تحويلنا إلى مجتمع من الفقراء خلا التجار والمهرببين بيننا، ومن هذا الباب نقترح اختزال وزاراتنا الكثيرة إلى وزارتين : واحدة يديرها الأثرياء والثانية يديرها الفقراء بينما مديرية الضرائب في كلتا الوزارتين تشلحنا أموالنا ..

هذه المقدمة أما الموضوع فهو عن رفع سعر المحروقات للمرة الثانية دونما وازع أو رادع أو حق للموظف بفضل القيمة الذي أقره الرفيق ماركس في اجتماعه الأخير مع قيادات الحزب الخالد .. طبعا الذين رفعوا سعر المحروقات وكل مايتعلق بها مازالوا يدعون الماركسية لأنهم لم يتمكنوا من دخول حزب آدم سميث الرأسمالي ولكنهم غدوا من البراعة والدهاء أننا لانستطيع تصنيفهم كاشتراكيين أو رأسماليين..لأن اللصوص لايقيمون وزنا لفلسفة الإقتصاد إلى درجة أن مسروقاتهم تفقد جزءا من قيمتها مع كل هبوط لليرة بسبب ذلك !؟