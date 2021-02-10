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ماذا لو قلّد ترامب هتلر خلال محاكمته ؟

أعربت شبكة "أم أس أن بي سي" للتلفزة في تحليلٍ لها عن القلق لما تنطوي عليه محاكمة علنية للرئيس دونالد ترامب باستغلاله الفرصة "لمخاطبة مؤيديه مجدداً وترديد تعرض حملته الانتخابية لمؤامرة سياسية".

واسترشدت الشبكة بتجربة ألمانيا إبّان محاكمة أدولف هتلر بتهمة الخيانة العظمى في العام 1924، وتحويله إجراءات محاكمته إلى نقيضها "على الرغم من اختلاف الظروف التاريخية بينهما، لكن حضوره شخصياً إجراءات محاكمته تنطوي على مخاطر مشابهة أقلها توفير منبر رسمي وبوق دعائي له".

وشددت الشبكة في تحليلها على عدم إقدام الرئيس ترامب لحد الآن الإقرار بخطة "غزوة الكابيتول"، وأنه لا زال يؤمن بفوزه في الانتخابات الرئاسية.

وانطلقت المحاكمة الثانية لعزل ترامب في مجلس الشيوخ، على أن يصوت أعضاء المجلس على القواعد التي وافقت عليها القيادة لتنظيم المحاكمة.

وترامب هو الرئيس الأميركي الوحيد الذي يتم محاكمته لعزله مرتين، والمحاكمة الأولى حصلت العام الماضي بتهمة إساءة استخدام السلطة وعرقلة عمل الكونغرس.