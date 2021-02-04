ماذا تعرف عن مرض أبو كعب؟

إن مرض أبو كعب يصيب الأطفال عادةً، ولكن الجميع معرضون له. فما هي أسبابه وأعراضه؟ وكيف يتم علاجه؟ وهل من الممكن الوقاية من مرض أبو كعب؟



مرض أبو كعب، المعروف بالنكاف، هو التهاب فيروسي قد يؤثر على أي عضو من أعضاء الجسم، لكنه يصيب بشكل رئيسي الغدد اللعابية النكافية.



ينتقل فيروس أبو كعب بسهولة بين الأشخاص، إذ أنه يمكن التقاط الفيروس من المخاط أو اللعاب عن طريق تنفس الرذاذ الصادر عن شخص مصاب، أو عن طريق استخدام أدواته.



وتمتد فترة العدوى من اليومين السابقين لظهور الأعراض إلى الأيام الخمسة التي تلي ظهور الأعراض.



مرض أبو كعب: عوامل الإصابة



هناك بعض العوامل التي تزيد من احتمالية الإصابة بمرض أبو كعب، نذكر منها:



عدم أخذ المطاعيم، والتعرض لأشخاص مصابين.



الأطفال ما بين عمر السنتين إلى الاثنتا عشرة سنة.



قد يتفشى المرض في فصلي الشتاء والربيع.



السفر إلى المناطق عالية الخطورة، التي لا يتم فيها التطعيم بشكل واسع.



انخفاض المناعة، بسبب بعض الأمراض مثل الإيدز، أو الأدوية مثل الستيرويدات.



مرض أبو كعب: الأعراض



إن فترة حضانة فيروس مرض أبو كعب، وهي الفترة التي يبقى فيها الفيروس في الجسم دون ظهور الأعراض، تمتد ما بين الأربع عشر يومًا والثماني عشر يومًا. ويتميز مرض أبو كعب بأعراض، نذكر منها:



ارتفاع درجة الحرارة.الإرهاق وآلام في العضلات.



فقدان الشهية.



تورم وألم في الغدد النكافية يظهر بشكل تدريجي.



التهاب الخصية عند الذكور.



والجدير بالذكر: قد لا يظهر على الشخص المصاب أيًا من الأعراض المذكورة، وفي بعض الحالات قد تتشابه الأعراض مع أعراض أمراض أخرى، مثل انسداد الغدد اللعابية.



يجب زيارة الطبيب فور ظهور الأعراض، أو عند مخالطة الأشخاص المصابين بمرض أبو كعب.



مرض أبو كعب: التشخيص



غالبًا يتم تشخيص مرض أبو كعب اعتمادًا على الأعراض دون الحاجة إلى الفحوص المخبرية، ولكن قد يتم اللجوء إلى الفحوص المخبرية حتى يتم استبعاد أي أمراض أخرى تتشابه أعراضها مع أعراض مرض أبو كعب، مثل متلازمة شوغرن أو سرطان الغدد اللعابية.



مرض أبو كعب: العلاج



لا يوجد علاج لمرض أبو كعب، وعادةً تختفي الأعراض والفيروس بغضون اسبوعين. ولكن هناك بعض الإجراءات التي يمكن اتباعها لتخفيف الأعراض وتقليل العدوى، نذكر منها:



العزل وتجنب مخالطة الاخرين.



أخذ قسطًا من الراحة.



الإكثار من شرب السوائل، وتناول الأطعمة سهلة المضغ، مثل اللبن والشوربة.تجنب الأطعمة والمشروبات الحمضية.



تناول مسكنات الألم مثل الباراسيتامول والأيبوبروفين لخفض الحرارة.



استخدام كمادات باردة أو دافئة لتهدئة الام الغدد النكافية.



تطبيق كمادات باردة لتخفيف آلام الخصية.



مرض أبو كعب: المضاعفات



إن مضاعفات مرض أبو كعب نادرة، ولكنها خطيرة في حال عدم العلاج، نذكر منها:



التهاب الخصية، الذي قد يؤدي في بعض الحالات النادرة إلى العقم.



التهاب في المبايض، يسبب ألمًا وتورمًا، لكنه غير ضار غالبًا.



ازدياد خطورة الإجهاض في حال الإصابة بمرض أبو كعب خلال الحمل.



التهاب السحايا والتهاب الدماغ.التهاب البنكرياس، ولكنها تكون حالة مؤقتة.



فقدان السمع، إذ أنه في بعض الحالات النادرة قد يسبب مرض أبو كعب الضرر لقوقعة الأذن.



مرض أبو كعب: الوقاية



يتم أخذ مطعوم ضد مرض أبو كعب من قبل الأطفال بشكل روتيني، ويتم على مرحلتين حسب توصيات CDC كالتالي:



الجرعة الأولى من المطعوم: يتم أخذها ما بين عمر الإثنا عشر والخمس عشر شهرًا.



الجرعة الثانية من المطعوم: يتم أخذها ما بين عمر الأربع والست سنوات.