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ما هي مواصفات الصديق الحقيقي ؟!

 4 طرق لمعرفة إذا كان صديقك هو حقاً صديق حقيقي:

*الأصدقاء الحقيقيون هم الذين يترجمون كلماتهم إلى أفعال

الحب هو فعل بقدر ما هو شعور، وعندما يتحاب الأصدقاء، يتفاعلون. الأمر هو أكثر من تبادل عبارات بسيطة. هم يرفقون ما يقولونه بأفعال. إنهم لا يقولون شيئاً ثم يفعلون شيئاً آخر.

*الأصدقاء الحقيقيون يعطون من وقتهم حتى لو كانوا مشغولين

الصديق الحقيقي ليس من يجد وقتاً لكم، إنه من يأخذ من وقته ليعطيكم. حتى لو كان مشغولاً، فهو يأخذ وقتاً من حياته ليفعل معكم أشياء تحبون أن يفعلها. ليس هناك صديق حقيقي لا ترونه أبداً لأنه مشغول جداً.

*الصديق الحقيقي يدعكم تكونون على طبيعتكم

أصدقاؤكم الحقيقيون لا يطلبون منكم أبداً أن تظهروا شيئاً آخر غير طبيعتكم الحقيقية. إنهم يحبونكم ولا يريدون أبداً أن يتحكموا فيكم. ليس لديهم الرغبة حتى في أن يعطوكم إذناً. إنهم يدعونكم فقط تكونون أنتم.

*الأصدقاء الحقيقيون يساعدونكم على أن تكونوا شخصاً أفضل

إنهم هنا من أجلكم في أسوأ اللحظات، لكنهم يريدون أيضاً أن يروكم تتعلمون دروساً وتتطوروا شخصياً. إنهم يدعمونكم ويساعدونكم على التطور مهما حدث.


“ليس هناك شيء أكثر شعبية على وجه الأرض من الصداقة الحقيقية” 
~ توماس الأكويني