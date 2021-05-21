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ما هي الخضروات الورقية الأكثر فائدة للجسم؟

تعتبر الخضروات الورقية تقليديا زينة للأطباق الغذائية المختلفة. ولكن هذه الخضروات هي في الواقع مكملات لأي طبق، إضافة إلى أنها مصدر مهم لمواد مغذية عديدة.

ويشير البروفيسور ميخائيل غينزبورغ، خبير التغذية الروسي، في حديث تلفزيوني، إلى أن البقدونس والشبت والكزبرة، هي خضروات غنية بالفيتامينات والمعادن المفيدة. فمثلا يحتوي البقدونس على 168% من حاجة الجسم اليومية لفيتامين С ، يليه الشبت وبعده الكزبرة. وهذا الفيتامين يساعد على تحفيز المناعة وإنتاج الكولاجين وامتصاص الحديد. لذلك على كل من يعاني من نقص الحديد تناول المواد الغذائية الغنية بهذا المعدن  مع حمض الأسكوربيك.


ويضيف، أما بالنسبة لفيتامين А، فإن 100 غرام من البقدونس تحتوي على 105% من حاجة الجسم لهذا الفيتامين، الذي يؤثر إيجابيا في حالة الجلد والشعر والأظافر، وكذلك في الجهاز البولي، حيث يحفز الخلايا الظهارية في حويضة الكلية ويمنع تطور التهابها وتكون الحصى. كما أن البقدونس يحتل المرتبة الأولى بنسبة احتوائه على البيتا-كاروتين ، مضاد الأكسدة، ويمنع تلف وتطور إعتام عدسة العين.

ويقول غينزبورغ، "للبيتا كاروتين تأثير مضاد للالتهابات، وكل مادة لها هذه الخاصية تحمينا من الأورام وتصلب الشرايين وامراض الشيخوخة وتسمح لنا بالعيش طويلا وبسعادة دائمة".

ويضيف، كما أن البقدونس غني بعنصر السليكون بخلاف الخضروات الورقية الأخرى. أي أكثرها فائدة للجسم. ولكن هذا لا يعني أن الشبت والكزبرة غير مفيدين. فمثلا زيت الشبت يخفف من تشنجات الأمعاء، والكزبرة تساعد على التئام الجروح بسرعة. ويجب ألا ننسى أن البقدونس يساعد على التخلص من الرمل والحصى في الكلى، لذلك كان يسمى في السابق "كسار الحجر".

 

 



المصدر: فيستي. رو