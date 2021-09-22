ما هو السبب وراء ارتفاع سعر الحليب؟

حيث قامت الجمعية برفع كتاب إلى وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك ووزارة الاقتصاد، لتوضيح أسباب ارتفاع سعر مادة الحليب المجفف نظراً لكونه مستورد مع ثبات سعر الصرف منذ فترة.



فمع ازدياد الصعود النّاري للأسعار الذي لا يرحم والذي لم يسلم منه الحليب ومشتقاته، فقد وصل سعر كيلو الحليب الطازج ل1700 ليرة، وكيلو اللبنة البلدية ل 7000ليرة، وكيلو اللبنة الكريمة لـ٥٠٠٠ ليرة والجبنة البلدية البيضاء ٨٠٠٠ ليرة، أما الجبنة المشللة فقد وصل سعر الكيلو لـ١٦ ألف ليرة ومادة اللبن الرائب ٢٠٠٠ ليرة للكيلو. وفيما يخصّ الحليب المجفف المستورد تراوح سعره بين ١٨ ألفاً و٢٠ ألفاً للكيلو الواحد وفق رصد «الوطن» لأسواق دمشق على سبيل المثال لا الحصر.



من جانبه، ذكر بعض أصحاب المحال التجارية أنّ الارتفاع يزداد أسبوعياً من دون سبب مباشر، وأنّ بعض التجار يقومون بغلي الحليب خوفاً من فساده وهذا بدوره يؤثر سلباً على سعر المادة.



وصرّح أبو محمود صاحب إحدى مزارع المناطق الريفية أن سعر الحليب مرتبط بسعر العلف للأبقار وصعوبة تأمينه إضافة إلى ارتفاع أسعار اللقاحات البيطرية.



وأوضح رئيس جمعية حماية المستهلك "عبد العزيز المعقالي "ورود عدة شكاوى من المواطنين مؤخراً حول الحليب ومشتقاته، وأضاف: لاحظنا ارتفاعات غير معقولة في أسعار الألبان والأجبان، ذاكراً أنه لا توجد مبررات واضحة أو مفهومة حتى الآن.



وبدورها كشفت الجمعية الحرفية لصناعة الألبان والأجبان عن نشرة لأسعار الحليب ومشتقاته أواخر الشهر الماضي حيث تم تحديد سعر كيلو الحليب ١٣٠٠ ليرة واللبن الرائب ١٧٠٠ ليرة والجبنة البلدية الكاملة الدسم ٧٠٠٠ ليرة.



الوطن