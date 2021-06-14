ما حقيقة خبر انخفاض سعر الفروج؟

صرح مدير عام المؤسسة العامة للأعلاف المهندس عبد الكريم شباط، استيراد قطاع الدواجن 90 ألف طن من مادة الذرة الصفراء والتي تبلغ قيمتها نحو 30 مليون دولار.



والذي أكد «قد تم توزيع 40 ألف طن منها وخلال أسبوع سيتم توزيع الكميات الباقية في كل مراكز الأعلاف في القطر باستثناء الحسكة بسبب ظروف الحرب، موضحاً أنه هي المرة الأولى التي تستورد فيها المؤسسة هذه الكمية الكبيرة التي وصلت دفعة واحدة إلى سوريا».



وحول انعكاس ذلك على انخفاض الأسعار لفت شباط إلى «أنه بمجرد وصول الباخرة المحملة بالذرة على المرفأ انخفض سعر مادة الذرة بالسوق المحلية إلى 150 ألف ليرة للطن الواحد ومن ثم لابد أن ينعكس ذلك على أسعار الدواجن والمواد في الأسواق المحلية للمستهلك، لافتاً إلى أننا نقوم بتقديم كل المساعدات للمربي وخاصة أن هناك فرقاً بين أسعار المؤسسة العامة للأعلاف وأسعار الأسواق بنحو 300 إلى 400 ألف ليرة حسب السوق سواء لطن الذرة أو الصويا».



وختم شباط أن «هذه الإجراءات وانعكاسها على واقع الأسواق والتي تقوم بها المؤسسة، ليست على قدر الدعم المقدم للمربين بل أقل من الدعم بكثير، علماً أنه يجب أن تنعكس على الأسواق كما أن المؤسسة لا تستطيع تحديد أسعار الدواجن في الأسواق وأن التموين هي الجهة المعنية بذلك».