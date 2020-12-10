ما حقيقة تفشي كورونا بإحدى مدارس حمص..؟

يعد ورود أنباء عن تفشي فيروس كورونا في مدرسة جميل سرحان بحي وادي الذهب في مدينة حمص، نفى مدير الصحة المدرسية في المدينة الدكتور غياث عباس الأنباء، مؤكداً وجود حالات معدودة في المدرسة المذكورة، مع اتخاذ إجراءات للحدّ من انتشار المرض.



وأوضح عباس أن الإصابات شملت 4 إصابات فقط لمعلمين في المدرسة، وتمّ حجرهم في المنزل، ووضعهم تحت المراقبة الصحية، مشيراً إلى أن حالتهم الصحية مستقرة، وأعراضهم من خفيفة إلى متوسطة، وبعضهم بدأ يتماثل للشفاء.



وأضاف عباس أنه تمّ الاشتباه بـ 5 حالات لمعلمين آخرين، يعانون من ارتفاع حرارة وسعال، وتمّ وضعهم في الحجر المنزلي، لافتاً إلى أنه يوجد العديد من حالات "الكريب" والإنفلونزا وأمراض الشتاء بين الطلاب، وتمّ الطلب منهم البقاء في المنزل، حتى يتماثلوا للشفاء.



وعلى صعيد مدينة حمص، أفاد عباس عن تسجيل 6 إصابات بفيروس كورونا بين الكوادر التدريسية في المدينة، تمّ وضعهم في الحجر المنزلي، منوّهاً بإجراء 10 مسحات على مدرسين آخرين، للتأكد من إصابتهم.