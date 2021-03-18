ما حقيقة تغيّر لون البنزين من بنفسجي إلى أصفر؟

استغرب أصحاب محطات الوقود تغيّر لون البنزين وإعادته إلى لونه الأصلي منذ بداية شهر آذار الجاري، وأوضح سائقون أنهم لمسوا تغيراً في أداء محركات سياراتهم بعد استخدامه، فيما نفت مصادر في “شركة محروقات” إلغاء تلوين البنزين.



وأضافت المصادر دون الكشف عن اسمها، أنه لم يتم تغيير لون البنزين من بنفسجي إلى أصفر (أي إعادته إلى لونه الأصلي)، وأشارت إلى أن “نوع البنزين وشكله يتم إنتاجه وفق مواصفة قياسية خاصة”.



وأوضحت المصادر أن تخفيض كميات البنزين والمحروقات الموزع على المحافظات مستمر، متوقعة أن يستمر التخفيض إلى نهاية الشهر الجاري، مشيرةً إلى توزيع 8.3 ملايين ليتر بنزين و4.2 ملايين ليتر مازوت يومياً على المحافظات.



وبدأ تغيّر لون البنزين في 2 تموز 2018، عندما وافقت الحكومة السورية على توصية لجنة المواد والطاقة في وزارة النفط، بإضافة “قرينة اللون” للبنزين السوري الممتاز، وتم اختيار اللون البنفسجي حينها.



وجاء اعتماد اللون البنفسجي لتسهيل عملية المراقبة ومنع المحطات من التزود بالبنزين المهرب، ولمنع تهريب المادة إلى دول الجوار، كما أن تمييز لون البنزين موجود في الكثير من الدول العربية والأوروبية، بحسب كلام سابق لوزارة النفط.



وقبل أيام، أعلنت وزارة النفط عن تخفيض كميات البنزين الموزعة على المحافظات بنسبة 15%، وكميات المازوت بنسبة 20%، “نتيجة تأخر وصول توريدات المشتقات النفطية المتعاقد عليها، بسبب العقوبات والحصار الأمريكي”.



وأكدت الوزارة في بيانها، أن إجراء تخفيض كمية المحروقات الموزعة على المحافظات مؤقت، لحين وصول التوريدات الجديدة، ويهدف إلى الاستمرار في تأمين حاجات المواطنين، وإدارة المخزون المتوفر وفق أفضل شكل ممكن.

الوطن