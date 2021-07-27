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ما الضانات الدولية التي تحدث عنها «ميقاتي».. ؟!

كشفت مصادر مطّلعة، لوسائل إعلام لبنانية أنّ «رئيس الحكومة المكلّف ​نجيب ميقاتي​ عاد إلى هذا الموقع على متن عربة بحصانَين: أميركي وفرنسي».

معلومات خاصة حصل عليها موقع "النشرة" اللبناني أكد أنّ «الضمانات الدوليّة الّتي تحدّث عنها تتضمّن ضخّ ما يقارب 4 مليارات ​دولار​ في السوق اللبناني بسرعة قياسيّة، على أن يعمل من خلال الحكومة على إجراء مشاورات بأسرع وقت ممكن لإنعاش ​الاقتصاد اللبناني​ و​المالية العامة​، من خلال التفاوض مع ​صندوق النقد الدولي​ و​البنك الدولي​، لإيجاد الحلول والمخارج للأزمات الّتي يقع فيها البلد».

وتحدّثت المصادر عن «توافق يتعلّق بالإستثمارات بين الجانبين الأمريكي والفرنسي، الّتي ستشمل بشكل أساسي ​مرفأ بيروت​ وقطاع النفط».يذكر أن رئيس الحكومة اللبنانية المكلف نجيب ميقاتي قال إنه لم يكن ليقبل التكليف لولا حصوله على "ضمانات خارجية"، مشيرا إلى أنه بالتعاون مع رئيس الجمهورية ميشال عون "سنشكل الحكومة المطلوبة".