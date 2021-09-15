مؤسسة وثيقة وطن تعلن عن مسابقة "هذي حكايتي ٢٠٢١"

تعلن "مؤسسة وثيقة وطن" عن فتح باب الاشتراك في مسابقتها السنوية "هذي حكايتي ٢٠٢١" لأفضل قصة واقعية قصيرة.أطلقت وثيقة وطن جائزتها هذه لأول مرة في صيف ٢٠١٩، وهي تهدف إلى نشر وتعميق الوعي بالتأريخ الشفوي وإغناء الأرشيف المعرفي بالروايات الشفوية التي تحكي قصص وقائع شهدها كتابها بأنفسهم.



تقبل القصص القصيرة مكتوبةً أو مسجلةً صوتياً باللغة العربية، بما لايتجاوز ١٠٠٠ إلى ١٥٠٠ كلمة تقريباً (بحدود ٣ صفحات) وذلك وفق شروط الاشتراك والقبول المعلن عنها على موقع الجائزة.



تخضع القصص المقبولة للتحكيم من قبل لجنة تحكيم مستقلة وفق معايير ثلاثة: موضوعية سرد الأحداث الواقعية، والمغزى الإنساني، و رقي التعبير والصياغة.



تسمي لجنة التحكيم أفضل ٩ قصص فائزة موزعة على ثلاث فئات عمرية تمنح جوائز وفق سويات ذهبية وفضية وبرونزية، ويتم الإعلان عنها وتسلم الجوائز لأصحابها ضمن فعالية ثقافية.



آخر موعد لقبول القصص المشاركة: ٣٠ أيلول ٢٠٢١.تمنح هذا العام لثلاث فئات عمرية:



- حتى سن ٢٥



- من ٢٦ حتى ٤٥



- فوق سن ال ٤٥



لكل فئة عمرية:



- الجائزة الذهبية ٧٠٠.٠٠٠ ل س



- الجائزة الفضية ٥٠٠.٠٠٠ ل س



- الجائزة البرونزية ٣٠٠.٠٠٠ ل س



يتم تقديم القصص عبر منصة الجائزة على الانترنت:



https://ww-sy.org



أو بالبريد الإلكتروني



‏ hekayati@ww-sy.org



للاستفسار عبر الواتس آب (كتابةً فقط)



0987001616



وثيقة وطن هي مؤسسة غير حكومية وغير ربحية تعنى بالتوثيق المعرفي والتأريخ الشفوي أشهرت بموجب قرار وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ‫في 9 حزيران عام 2016.