مؤسسة مياه الشرب بدمشق تؤكد وجود تلوث في مساكن نجها وخربة الورد

أكدت المؤسسة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي في محافظة دمشق وجود تلوث مياه في مساكن نجها وخربة الورد في ريف دمشق.



وبينت أن (سبب التلوث هو استخدام منهل خاص ملوث (غير تابع للمؤسسة)، وتقوم السيارات الجوالة الخاصة بتعبئة الماء منه وبيعها للمواطنين).



واشارت انه تم تحليل عينة من مياه هذا المنهل، وتبين وجود تلوث به، وقد تم إغلاقه بشكل نهائي منذ (48 ساعة).



وكذلك تم أخذ عينات من المياه الواصلة إلى شبكة المياه في مساكن نجها، والتأكد من سلامتها



واكدت المؤسسة أنها قامت بإرسال صهاريج مياه نظيفة ومعقمة إلى المناطق المذكورة.