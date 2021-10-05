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مؤسسة العمران ترفع سقف التقسيط للموظفين إلى مليون ليرة

أكد مدير فرع مؤسسة العمران في اللاذقية، إياد جديد رفع سقف التقسيط للعاملين في القطاع العام من 300 ألف إلى مليون ليرة سوريّة، وذلك بموافقة مجلس إدارة المؤسسة.


وأضاف جديد: بإمكان جميع الموظفين في الدولة تقسيط مواد الإكساء والأدوات الكهربائية من صالات المؤسسة (صالتان في مدينة اللاذقية – صالة في جبلة) بشكل مباشر بعد تقديم الأوراق المطلوبة، منوهاً بأن التقسيط مريح والتسديد موزّع على عامين.

وبيّن مدير فرع العمران أن مواد الإكساء تشمل السيراميك (وطني وأجنبي)، والمغاسل والدهانات والأدوات الصحية والتمديدات الكهربائية وتجهيزات الحمامات كافة، ومن الأدوات الكهربائية، تتوافر البرادات والغسالات والمدافئ والمراوح والأفران الكهربائية وجميعها صناعة وطنية.

وأكد جديد أن صالات الفرع تقدم عروضاً مستمرة للمواطنين من خلال بيع مواد الإكساء وخاصة السيراميك بأسعار مخفضة وفق نسب تتراوح بين 25 – 40 % عن السوق المحلية.

 

 


الوطن