مؤسسة التجارة الخارجية: استوردنا 13 ألف طن رز منذ مطلع 2021

قال مدير "المؤسسة العامة للتجارة الخارجية" شادي جوهرة، إن المؤسسة تكلّفت بتأمين الرز هذا العام، وأمّنت 13 ألف طن، وهناك 12 ألف طن في طريقها للوصول، أما السكر فتكلّفت بتأمينه "السورية للتجارة" عبر التعاقد مع معامل محلية منتجة للمادة.



وأضاف جوهرة أن المؤسسة تكلّفت العام الماضي باستيراد بعض احتياجات "المؤسسة السورية للتجارة" من السكر والرز، وتم استيراد 56 ألف طن سكر وحوالي 31 ألف طن رز خلال 2020.



وأشار إلى أن دور المؤسسة هو تأمين الحاجة الاستيرادية للجهات العامة سواء أدوية بشرية أو مبيدات زراعية أو أسمدة وآليات ثقيلة وآليات الخدمة، منوهاً بارتفاع تكاليف شحن البضائع عالمياً وهو ما ينعكس على الأسعار محلياً.



ولفت إلى ارتفاع كلفة شحن الحاوية من الصين إلى 14 ألف دولار بعدما كانت 3 آلاف دولار، "فضلاً عن موضوع العقوبات حيث تصنف سورية على أنها دولة عالية المخاطر بالتالي تكاليف التأمين مرتفعة، إضافة إلى موضوع الحوالات المصرفية وكلفها".



وأوضح أنه يتم استيراد 280 مستحضراً دوائياً، لكن أحياناً تحدث مشاكل أو تأخر بتوريد الأدوية، حسب كلامه، واعتبرها حالة طبيعية، ويتم "برمجة الأمور" كي لا تحدث انقطاعات في السوق ويتم تجاوز هذه الصعوبات.



وخلال 2020، تم توريد 31,152,716 كيلو رز، و55,83,862 كيلو سكر أبيض لصالح "السورية للتجارة"، بحسب كلام سابق لجوهرة، مبيّناً أن مستوردات مؤسسته لا تدخل ضمن إجازات الاستيراد الممنوحة للقطاع الخاص، كونها تُسلّم إلى "السورية للتجارة".



وفتحت "المؤسسة السورية للتجارة" في 4 تموز 2021، دورة جديدة لتوزيع السكر والرز عبر البطاقة الذكية عن شهري أيار وحزيران الماضيين، بعدما زادت سعر كيلو السكر من 500 إلى 1,000 ل.س، وكيلو الرز من 600 إلى 1,000 ل.س.



وجرى تمديد دورة التوزيع الخاصة بأشهر شباط وآذار ونيسان 3 مرات، "ليتمكن جميع المواطنين من الحصول على مخصصاتهم"، حسبما بررت المؤسسة سابقاً، لكن وزير التموين عمرو سالم أوضح بعدها أن التأخر سببه عدم توفر السكر خلال الفترة الماضية.



وأكد وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك، حل مشكلة عدم توفر السكر، والعمل حالياً على سد التراكم في توزيع مادتي السكر والرز، وعند الانتهاء من هذه الدورة لن يتكرر التأخير، حسب كلامه.



ويحق حالياً لكل شخص الحصول على كيلو سكر وكيلو رز مدعوم شهرياً عبر البطاقة الذكية، على ألا تتجاوز مخصصات الأسرة 6 كيلو سكر و5 كيلو رز شهرياً مهما بلغ عدد أفرادها، لكن المواطنين يشتكون من تأخر وصول رسالة استلام مخصصاتهم



ميلودي