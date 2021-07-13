مؤسسة البريد تحدد موعد دفع تعويضات نهاية الخدمة للعسكريين المسرحين

أعلنت المؤسسة السورية للبريد أنه من المتوقع البدء بدفع تعويضات نهاية الخدمة للعسكريين المسرحين بتاريخ 1-6-2021 نهاية الشهر الحالي عبر مراكزها المعتمدة في المحافظات.



وذكر مدير بريد دمشق رأفت النايف، أن المؤسسة تواصل حالياً إجراء عمليات استلام وتدقيق البيانات المالية والجداول الاسمية لمستحقي تعويضات نهاية الخدمة للمسرحين وبعد الانتهاء من عملية التدقيق سيتم بدء دفع التعويضات بالتنسيق مع الإدارة المالية للجيش والقوات المسلحة.



وبين النايف أن حصة دمشق من عدد المسرحين الذين وردت بياناتهم إلى المؤسسة حتى تاريخه وصل إلى 4718 مسرحاً بقيمة مالية تجاوزت 9.611 مليارات ليرة سورية من إجمالي 7500 مسرح بقيمة تجاوزت 15.140 مليار ليرة سورية على مستوى المؤسسة ككل موضحاً أن هذه الأرقام ليست نهائية.



سانا