الاحتلال الأمريكي يدخل 48 آلية محملة بأسلحة وذخائر من الأراضي العراقية إلى قواعده بريف الحسكة
الحكومة ترفع أسعار المواد العلفية
زوج صحافيّة تركيّة مشهورة مسؤول عن سرقة مدن حلب الصناعيّة
تحرير الدين من السياسة وإغلاق سقيفة بني ساعدة
استهداف جديد لقاعدة التحالف الدولي في حقل العمر بريف دير الزور
مسؤولون في “قسد”: المعطيات تشير إلى لا استمرارية للوجود الأمريكي في سوريا
مرسوم بزيادة نسبة 50 بالمئة إلى الرواتب والأجور المقطوعة
المقداد: قرار تمديد دخول المساعدات الإنسانية بصيغته الحالية يعد إنجازاً
دوي انفجار في قاعدة الاحتلال الأمريكي في معمل كونيكو للغاز بريف دير الزور الشرقي
رفع سعر ليتر المازوت إلى 500 ليرة وربطة الخبز إلى 200 ليرة
العقوبات على دمشق: ورقة المساومة الأولى أمريكياً
لافرنتييف يحذر ” قسد” ويقول “الولايات المتحدة قد تنسحب من سورية بصورة مفاجئة”
مجلس الأمن يمدد "آلية إدخال مساعدات إنسانية"...وسورية ترى فيه انتهاكا لسيادتها
اختتام الجولة الـ16 من أستنة والحكومة السورية تعلق: كان يمكن أن تكون مخرجاتها أفضل
الأردن يعرقل عبور الشحنات والأشخاص ورئيس حكومته يدعو إلى تشغيل معبر جابر مع سورية بكامل طاقته

مؤسسة البريد تحدد موعد دفع تعويضات نهاية الخدمة للعسكريين المسرحين

أعلنت المؤسسة السورية للبريد أنه من المتوقع البدء بدفع تعويضات نهاية الخدمة للعسكريين المسرحين بتاريخ 1-6-2021 نهاية الشهر الحالي عبر مراكزها المعتمدة في المحافظات.

وذكر مدير بريد دمشق رأفت النايف، أن المؤسسة تواصل حالياً إجراء عمليات استلام وتدقيق البيانات المالية والجداول الاسمية لمستحقي تعويضات نهاية الخدمة للمسرحين وبعد الانتهاء من عملية التدقيق سيتم بدء دفع التعويضات بالتنسيق مع الإدارة المالية للجيش والقوات المسلحة.

وبين النايف أن حصة دمشق من عدد المسرحين الذين وردت بياناتهم إلى المؤسسة حتى تاريخه وصل إلى 4718 مسرحاً بقيمة مالية تجاوزت 9.611 مليارات ليرة سورية من إجمالي 7500 مسرح بقيمة تجاوزت 15.140 مليار ليرة سورية على مستوى المؤسسة ككل موضحاً أن هذه الأرقام ليست نهائية.

 


سانا