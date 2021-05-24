لوضع مخبر الصحة الحيوانية في حلب بالخدمة

وضعت مديرية زراعة حلب مخبر الصحة الحيوانية بالخدمة بعد إعادة تأهيله من الأضرار التي لحقت به جراء الإرهاب.



وبين رئيس دائرة الصحة الحيوانية في مديرية الزراعة حسام شحادة أن المخبر عامل رئيسي لحماية الثروة الحيوانية من خلال تشخيص الأمراض وإجراء الدراسات الوبائية التي يتعرض لها قطاع الثروة الحيوانية مشيراً إلى توقف عمل المخبر لسنوات عدة خلال فترة الحرب على سورية بسبب تعرضه للتدمير الممنهج من الإرهاب وإلحاق الأضرار به وتخريب معداته.



ولفتت رئيسة المخابر البيطرية في مديرية زراعة حلب الدكتورة آمنة العيسى إلى دور الكوادر البيطرية المتخصصة في مخبر الصحة الحيوانية في استقبال العينات لقطعان الثروة الحيوانية وإجراء التشريح المرضي واختيار الصاد الحيوي المناسب مشيرة إلى أن المخبر بحالة جهوزية كاملة لاستقبال العينات وإجراء كل التحاليل.