لهذا السبب تناول التفاح على الريق

يعد التفاح من الفواكه الشعبية، حيث يحتوي على مجموعة من العناصر الغذائية المفيدة جداً للصحة، وتناوله بشكل مستمر في أي وقت له العديد من الفوائد الصحية، لكن الفائدة الأكبر من تناوله تكون عند أكله على الريق.



وذكر الخبراء مجموعة من الفوائد التي تحصل عليها عند تناول التفاح على الريق، وهي:



-يساعد على فقدان الوزن: يعتبر تناول التفاح على الريق كمصدر غني بالألياف، مما يمنع الإفراط في تناول الطعام والوجبات الخفيفة في وقت غير مناسب، كما أنه منخفض السعرات الحرارية، لذا فهو رائع للحفاظ على الوزن الصحي ومنع اكتساب كيلوغراماتٍ زائدة.



-تعزيز صحة القلب: يحتوي التفاح على كميات كبيرة من المغذيات النباتية المعروفة باسم كاتشين، فلوريدزين، كيرسيتين، وأحماض الكلوروجينيك التي تساعد على حماية نظام القلب والأوعية الدموية من التلف التأكسدي.



-إدارة مرض السكري: تعمل مادة البوليفينول الموجودة في التفاح على إبطاء هضم الكربوهيدرات، مما يحسن تنظيم السكر في الدم. بالإضافة إلى ذلك، فإن تناول التفاح على الريق قد يقلل من امتصاص الجلوكوز في الجهاز الهضمي وقد يحفز البنكرياس على إنتاج المزيد من الأنسولين.



لذلك، قد يكون الأشخاص الذين يدرجون التفاح في نظامهم الغذائي أقل عرضة للإصابة بداء السكري من النوع 2، ولكن شرب عصير التفاح المحلى يمكن أن يزيد من مستوى السكر في الدم.



-منع حصوات المرارة: تتكون الحصوات عندما يكون هناك الكثير من الكوليسترول في العصارة الصفراوية بحيث تظل سائلة، لذلك تتصلب، وللوقاية من حصوات المرارة، يوصي الأطباء باتباع نظام غذائي غني بالألياف للمساعدة في التحكم مستويات الكوليسترول. وهنا يلعب تناول التفاح على الريق بانتظام دوراً بارزاً في توفير كمية كبيرة من الألياف الغذائية ومنع حصوات الكلى.