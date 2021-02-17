لن تنخفض الأسعار إلا عند زراعة الأعلاف محلياً

قال رئيس الجمعية الحرفية للأجبان والألبان "عبد الرحمن الصعيدي" أن "ارتفاع أسعار الأجبان والألبان يرتبط بأكثر من عامل أهمها ارتفاع أسعار الحليب الخام، فقد حاول المربّون الاعتماد على الحليب المجفف كبديل لكن غلاء أسعاره أدى لابتعادهم عنه وبالتالي أصبح الضغط أكبر على استخدام الحليب الخام"، مضيفاً أن السبب الرئيسي هو ارتفاع أسعار الأعلاف بسبب زيادة سعر الصرف.



وأضاف الصعيدي أن تكاليف الحليب عند المربي اليوم تتجاوز الـ 800 ل.س ومع تكاليف نقله يصل لـ 900 ل.س، وإنتاج الحليب يتبعه كتلة مصاريف (من البقرة إلى أسعار الأدوية البيطرية إلى مستلزمات الإنتاج).



أما في سياق الحديث عن انخفاض الأسعار بيّن رئيس الجمعية الحرفية أن هذا غير ممكن في الفترة الراهنة، ومن المتوقع خلال فصل الربيع أن تنخفض أسعار الأجبان والألبان 10%، مشيراً إلى أنه رغم هذا الارتفاع بالأسعار المربي خاسر.



وختم الصعيدي حديثه قائلاً إنه "لن تنخفض الأسعار بشكل ملحوظ إلا إذا تمت زراعة العلف في سوريا واستغنينا عن الاستيراد".



شام إف ام‎