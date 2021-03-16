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لمدة 32 عام قابلة للتمديد.. شركة روسية ستنقب عن النفط في بحر طرطوس

تمت المصادقة على العقد الموقع بين وزارة النفط والثروة المعدنية وشركة كابيتال محدودة المسؤولية الروسية للتنقيب عن النفط في البلوك البحري رقم واحد في المنطقة الاقتصادية الخالصة للجمهورية العربية السورية في البحر الأبيض المتوسط مقابل ساحل محافظة طرطوس حتى الحدود البحرية الجنوبية السورية اللبنانية بمساحة ٢٢٥٠ كم٢.

وبحسب البيانات التي نشرتها صحيفة “الثورة”، تمنح الدولة السورية شركة كابيتال حقاً حصرياً في التنقيب عن البترول وتنميته في المنطقة المذكورة .

وحسب العقد الموقع فإن مدة العقد تقسم إلى فترتين، الأولى فترة الاستكشاف ومدتها ٤٨ شهراً تبدأ بتوقيع العقد، ويمكن تمديدها ل ٣٦ شهراً إضافية، أما الفترة الثانية فهي مرحلة التنمية ومدتها ٢٥ عاماً قابلة للتمديد لمدة خمس سنوات إضافية .

أما فيما يخص تقاسم الحصص فالأمر مرتبط بسعر النفط والكميات المنتجة، وكذلك الأمر فيما لو كان المنتج غازاً طبيعياً .

ويعتبر العقد الموقع هو الثاني بعد توقيع عقد الاستكشاف في البلوك رقم / ٢ / الموقع مع شركة ايست ميد عمريت، والممتد من شمال طرطوس الى جنوب بانياس بمساحة ٢١٩٠ كم٢، حيث تم الانتهاء من الدراسات والتقييم وتم تحديد مواقع أولية للحفر بانتظار إجراء الدراسات السايزمية الثلاثية الأبعاد.