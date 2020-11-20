لماذا يوضع خاتم الزواج في اليد اليسرى وإصبع البنصر ؟

يمكن إرجاع معظم تقاليد الزفاف إلى الممارسة الدينية. والسبب في ارتداء الناس لخاتم الزواج في الإصبع الرابع على اليد اليسرى يعود إلى واحدة من أكثر المناظرات الدينية إثارة للجدل في كل العصور.



يعود الاستخدام الفعلي لخواتم الزفاف إلى 6000 عام على الأقل، إلى مصر القديمة. لكن قرار ارتدائها على ما يعرف الآن باسم “البنصر” يمكن يعود إلى حوالي 450 عاماً، عندما انفصلت كنيسة إنجلترا عن الكنيسة الكاثوليكية.



اختارت كنيسة إنجلترا اليد اليسرى لأنها كانت عكس ما فعله الكاثوليك. القاعدة التي يجب أن نرتدي بها خواتم الزفاف على يدنا اليسرى تأتي من “كتاب الصلاة المشتركة”، والتي تعرف باسم الإصلاح، احتاجت الكنيسة الإنكليزية إلى خدمات وكتب عبادة تختلف عن تلك الخاصة بالكنيسة الكاثوليكية.



أصول الفكرة تاريخياً



إن فكرة ارتداء خواتم الزواج في الإصبع الرابع على اليد اليسرى تُعزى أحياناً إلى أبيان الإسكندري، وهو مؤرخ روماني عاش في القرن الثاني. وكتب أن المصريين القدماء كانوا يعتقدون أن هناك عصباً يمتد من هذا الأصبع إلى القلب، ويخلط بينه وبين أحد الأوردة وهذا خطأ. تم إحياء الفكرة من قبل ليفينوس، وهو طبيب هولندي شهير من القرن السادس عشر، كتب أن فرك حلقة ذهبية على الإصبع تؤثر على القلب في النساء وهو أمر خاطئ أيضاً. في الواقع، جادل الرومان بصراحة على أي إصبع ينبغي أن ترتدي فيه خاتم الزواج، وبليني الأكبر فضل الخنصر.



ليس كل شخص يرتدي خاتم زواج على ذلك الاصبع



لا تضع الأديان الأخرى غير المسيحية بالضرورة الحلقة في الإصبع الرابع على اليد اليسرى. في عرس يهودي، على سبيل المثال، يتم وضع الخاتم على السبابة بحيث يسهل رؤيتها. يمكن نقله إلى إصبع آخر بعد الحفل. وفي حفلات الزفاف الهندوسية، لا توجد ضرورة للخاتم على الإطلاق.



كما تعرض استخدام خاتم الزواج للرفض أثناء فترات أخرى من التاريخ المسيحي. رفض الكويكرون الأوائل ارتداءها، وحظره البرلمان البروتستانتي الذي عاش لفترة وجيزة في انجلترا في القرن السابع عشر بسبب أصله الوثني.



اليوم، معظم الغربيين، حتى الكاثوليك، تبنوا ممارسة ارتداء خاتم الزواج على البنصر، لكن لا تزال هناك فئة من الناس الذين يحافظون على تقاليدهم المحلية.



وكالات