لماذا البيض المسلوق ضرورى في وجبة الإفطار؟

1- الحفاظ على وزن الجسم:



يعتبر البيض المسلوق من أهم المواد التي تساعدك في عدم كسب سعرات حرارية عالية، فهو صحي ومفيد وقليل السعرات الحرارية.



2- تنشيط وظائف الكبد:



تساهم مادة "الكولين" الموجودة بالبيض المسلوق في الحفاظ على صحة الكبد، إضافة إلى المساهمة في تنشيطه للقيام بدوره.



3- قدرات عقلية عالية:



يساهم البيض المسلوق في تنشيط الذاكرة وتحسين نسبة التركيز، إذ أنه يؤثر على القوى العقلية، ولذلك ينصح به كوجبة فطار أساسية للأطفال.



4- تعزيز الجهاز المناعي:



يحتوي البيض على فيتامين A وD وحمض الفوليك، وهي أهم العناصر التي تساهم في تعزيز الجهاز المناعي.



5- تقوية العظام:



يساهم فيتامين D، الموجود بكثرة بالبيض المسلوق في بناء العظام، وليس ذلك فقط بل يقلل من مخاطر الإصابة بالتهابات المفاصل وغيرها من الأمراض المرتبطة بالعظام