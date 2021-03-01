لليوم الثاني على التوالي.. الصحة تواصل إعطاء لقاح كوفيد-١٩ للكوادر الصحية

تواصل وزارة الصحة لليوم الثاني على التوالي إعطاء لقاح كوفيد-١٩ للكوادر الصحية التي تعمل في خطوط المواجهة الأمامية ضمن مراكز العزل المخصصة لعلاج مرضى كوفيد-١٩ في مختلف المحافظات.



وأوضح وزير الصحة الدكتور حسن محمد الغباش أنه يتم حاليا تطعيم الفئات الأكثر عرضة للإصابة وهم العاملون في مراكز العزل والأولوية للفئة العمرية الأكبر بسبب محدودية الإمدادات.



وبين الوزير الغباش أن البدء بتمنيع العاملين الصحيين يضمن حمايتهم واستمرارهم بتقديم الرعاية الصحية مبينا أن اللقاح استخدم في العديد من الدول وأثبت فعاليته وإعطاءه يكون بشكل اختياري.



كما أكد الوزير الغباش على ضرورة التشدد والالتزام بالتدابير الوقائية لاسيما ارتداء الكمامة والتباعد المكاني وغسل الأيدي لأنها سلوكيات أثبتت نجاحها في تخفيض سرعة الانتشار واستقرار منحى الاصابات.



ورصدت وزارة الصحة ارتفاع في منحى إصابات كورونا في الفترة الأخيرة وازدياد الحالات المشتبهة التي تراجع المشافي ما يستدعي التشدد باتباع الاجراءات الوقائية وعدم التهاون بها مطلقاً لا سيما أن دول العالم تواجه سلالات متحورة جديدة من فيروس كورونا وسورية لن تكون بمنأى عنها.





المصدر: وزارة الصحة