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لليوم الثاني على التوالي.. أسعار النفط مرتفعة

تستمر أسعار النفط العالمية ارتفاعها، بعد صدور بيانات وزارة الطاقة الأمريكية عن تراجع مخزونات البنزين في البلاد خلال الأسبوع الماضي.

وارتفع سعر العقود الآجلة لشهر أيار لمزيج نفط بحر الشمال من برنت بنسبة 0.93%، ليبلغ 68.53 دولار للبرميل، ولشهر نيسان لخام غرب تكساس الوسيط بنسبة 0.92% ليبلغ 65.03 دولار للبرميل.

وكانت المخزونات التجارية قد ارتفعت بمقدار 13.8 مليون برميل، إلى أقصى حد منذ منتصف كانون الأول 2020. كما ارتفع إنتاج النفط إلى 10.9 مليون برميل يومياً.

وتراجعت مخزونات البنزين بمقدار 11.9 مليون برميل، على الرغم من توقع انخفاضها بمقدار 3.5 مليون برميل فقط.