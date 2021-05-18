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لليوم الثاني.. «النفط» يستمر بارتفاعه

تستمر أسعار النفط بالتقدم اليوم الثلاثاء، مستندة إلى آمال في تعاف قوي للطلب على الوقود، بعد استئناف الأنشطة الاقتصادية في الولايات المتحدة وأوروبا.

وزادت العقود الآجلة لخام برنت 19 سنتا بما يعادل 0.3% إلى 69.65 دولار للبرميل، في حين ارتفع خام غرب تكساس الوسيط 18 سنتا أو 0.3 % إلى 66.45 دولار للبرميل.

وقفز كلا العقدين بنحو 2.5 % يوم الجمعة الماضي، وتمكنا من اقتناص مكاسب أسبوعية طفيفة في الأسبوع الماضي، لتحققا ثالث زيادة أسبوعية على التوالي.

وخيمت حالة من الحذر على المستثمرين بفعل المخاوف من أن سلالة سريعة الانتشار من فيروس كورونا اكتشفت لأول مرة في الهند تتسرب إلى دول أخرى.