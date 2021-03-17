للمرة الثانية “سرية أنصار أبو بكر الصديق” تستهدف آلية للقوات التركية في إدلب

تبنت مجموعة تطلق على نفسها “سرية أنصار أبو بكر الصديق” استهداف آلية للجيش التركي في مدينة إدلب، وقتلت من فيها.



وأكدت الجماعة في بيان نشرته عبر قناتها في “تيليجرام” أنها تتبنى استهداف رتل للجيش التركي في مدينة إدلب بعبوة ناسفة دمرت ناقلة وقود عسكرية، مضيفة أن مكان الاستهداف كان في مدخل المنطقة الصناعية لمدينة إدلب.



وأعلنت مسبقاً وسائل إعلام معارضة أن مسلحين مجهولين استهدفوا أمس الاثنين آلية عسكرية للقوات التركية، في منطقة الكورنيش الشرقي داخل محافظة إدلب.



وفي كانون الثاني الفائت أطلقت المجموعة ذاتها، النار على عدد من الجنود الأتراك تسببت بمقتل 3 منهم، وخاطبت المجموعة حينها القوات التركية بقولها: “إن حربنا معكم لم تبدأ بعد ولم يحمى وطيسها، وإن الدماء النجسة التي سالت منكم ما هي إلا جزءٌ صغير من فاتورة كبيرة وثقيلة تنتظركم، فجهزوا نعوشكم واحفروا قبوركم فقسما لنرسلنكم للجحيم”.



يشار إلى أنه خلال الفترة شهدت محافظة إدلب ظهور العديد من الفصائل المسلحة مجهولة التبعية والتي نفذت العديد من الاستهدافات.