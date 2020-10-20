للمرة الثانية وزارة التموين ترفع سعر المازوت الصناعي و التجاري الحر

بناء على توصية اللجنة الاقتصادية وعلى كتاب وزارة النفط والثروة المعدنية، أصدرت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك مساء اليوم قرارا يقضي بتعديل سعر ليتر المازوت الصناعي والتجاري الحر ليصبح 650 ليرة سورية .



كما تم تعديل سعر ليتر البنزين الأوكتان 95 ليصبح 1050 ليرة سورية. بينما بقي سعر ليتر مازوت التدفئة كما هو ب 180 ليرة سورية، وكذلك بالنسبة لباقي قطاعات النقل والزراعة والقطاع العام، كما لم يطرأ أي تعديل على سعر ليتر المازوت المخصص للأفران التموينية، وبقي على سعره ب 135 ليرة سورية .



وقالت الحكومة أن (تعديل) سعر ليتر المازوت الصناعي والتجاري، نظرا للتكاليف الكبيرة التي تتكبدها لتامين المشتقات النفطية في ظل الحصار الجائر الذي تفرضه الإدارة الأميركية على شعبنا، وبهدف تأمين حاجة الصناعيين الفعلية من المازوت وللحد من عمليات التهريب إلى دول الجوار.