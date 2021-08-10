للمرة الثانية خلال يومين.. العثور على جثة متفسخة لرجل مسن في حي القصاع بدمشق

عثرت القوى الأمنية المختصة، يوم الاثنين، على جثة متفسخة لشخص مجهول الهوية في منطقة القصاع بدمشق خلف أحد محلات البوظة الشهيرة.



وذكر العقيد مـحمد شعبان قائد كتيبة في الدفاع المدني بدمشق لتلفزيون الخبر، أنّ “الجثة وجدت بحالة غريبة ذات رائحة قوية ما يشير إلى أنّ الوفاة قد حدثت منذ أكثر من ثلاثة أيام هي تعود لشخص مجهول الهوية يبلغ عمره 70 عاماً”.



وتابع شعبان “على ما يبدو لا يوجد للمتوفى أي أقارب في المنطقة كونه لم يتم التعرف عليه خلال فترة وجودنا قبل نقله ولا يوجد أي شيء يشير إلى مكان ذويه”.



وأشار شعبان إلى أنّه تم نقل الجثة أصولاً إلى إحدى مشافي دمشق الحكومية لاستكمال الإجراءات القانونية لمعرفة سبب الوفاة.



وكانت عثرت القوى الأمنية المختصة يوم السبت 8 آب الماضي على جثة تعود لرجل في العقد الخامس من العمر وهي بحالة تفسخ نتيجة حادثة وفاة بأحد منازل حي أبو رمانة بدمشق.



يذكر أنّ عناصر مديرية الدفاع المدني بدمشق منذ بداية العام إلى تاريخه، قاموا بانتشال 10 جثث من مواقع مختلفة سواء أبنية طابقية أو حفر صرف صحي أو مصاعد وغيرها.