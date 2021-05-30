للمرة الثالثة: ضبط 100 كغ من حبوب الكبتاغون المخدرة في مطار دمشق الدولي.

بناء على معلومات وردت للضابطة الجمركية لمطار دمشق الدولي, تم ضبط كميات كبيرة من حبوب الكبتاغون المخدرة في مطار دمشق.



وتفيد التحقيقات والتقديرات الأولية حول القضية أن هذه الكميات من الحبوب المخدرة قد تتجاوز 100 كيلو غرام، وتم العثور عليها ضمن آلة لقص الحديد.



ومازلت التحقيقات جارية حول القضية وتفاصيلها علماً أن هذه القضية «ضبط حبوب الكبتاغون المخدرة في مطار دمشق الدولي» هي الثالثة خلال العام الجاري، حيث تم ضبط نحو 100 كيلو غرام من حبوب الكبتاغون المخدرة في المطار تم العثور عليها في غرفة نوم موزاييك.



بينما تم ضبط 13 كيلو غراماً من حبوب الكبتاغون المخدرة أيضاً في المطار مخبأة ضمن علب بسكويت.