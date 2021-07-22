للأسبوع الرابع على التوالي.. لا مياه شرب من محطة علوك.. واعتماد الأهالي على الآبار والصهاريج

يستمر انقطاع مياه الشرب عن مدينة الحسكة وريفها وبلدة تل تمر للأسبوع الرابع على التوالي بشكل كامل، بسبب توقف العمل بمحطة مياه علوك بريف رأس العين المحتلة من قبل المحتل التركي.



ويضطر الأهالي إلى الاعتماد على مياه الآبار والصهاريج ومياه غير آمنه المصدر.



وتقوم المحافظة إلى جانب مبادرات عدة بتوفير صهاريج ويتم توزيها ضمن أحياء مركز مدينة الحسكة بإشراف عضو المكتب التنفيذي المختص والمؤسسة العامة للمياه.



وأشار حسن الشهمود عضو المكتب التنفيذي لقطاع المياه أنه يتم تسيير صهاريج مياه ضمن أحياء وسط مدينة الحسكة عبر مبادرة "قطرة ماء"، إضافة لتركيب عدد إضافي من خزانات مياه الشرب في المدينة، وذلك عبر التعاون بين المحافظة وعدد من المنظمات الدولية و الجمعيات الخيرية والهيئات الروحية وفرع الهلال الأحمر العربي السوري.



من جانبه رئيس فرع الهلال الأحمر العربي السوري علي منصور أكد انه مع غياب الحلول المستدامة لانقطاع مياه الشرب تبقى الإجراءات الإسعافية هي البديل الوحيد لتأمين المياه للأهالي بالتزامن من ازدياد الاحتياج في ظل درجات الحرارة اللاهبة، لذا عمل متطوعو الهلال الأحمر العربي السوري على زيادة 8 خزانات بسعة 5 م3 إلى الخزانات المتواجدة في أحياء وسط مدينة الحسكة لدعم التجمعات التي لا يوجد فيها خزانات، وذلك بدعم من اللجنة الدولية للصليب الأحمر.