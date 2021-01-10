لقاح كورونا “العادل”.. مليارا جرعة مجانية للدول الأكثر فقراً خلال أسابيع

أعلنت مسؤولة اللقاحات في منظمة الصحة العالمية كيت أوبراين، أن المنظمة ستبدأ بتوزيع ملياري لقاح مضاد لفيروس كورونا على الدول الأكثر فقراً في غضون أسابيع من الآن، مشيرة على أن ذلك يأتي ذلك في إطار برنامج “كوفاكس” الذي أطلقته المنظمة بغية تقديم جرعات كافية لتحصين 20 % من سكان البلدان المشاركة فيه بحلول نهاية العام الجاري.



في إطار برنامجها “كوفاكس”، أعلنت منظّمة الصحة العالمية أن الدول الأكثر فقراً ستبدأ تلقي أولى اللقاحات ضد كوفيد-19 بين نهاية كانون الثاني الجاري ومنتصف شباط المقبل، وفقاً لما نقلته وكالة “فرانس 24”.



وقالت أوبراين: “إن برنامج كوفاكس أبرم اتفاقات لشراء ملياري لقاح، على أن تبدأ أولى الجرعات في الوصول خلال الأسابيع المقبلة، حيث يهدف برنامج “كوفاكس” إلى المساعدة في ضمان الحصول العادل على اللقاحات ضدّ كوفيد-19، ويسعى إلى تقديم جرعات كافية لتحصين 20 % من السكان في كل البلدان المشاركة فيه بحلول نهاية العام”.



ورداً على سؤال بشأن الموعد المرتقب لبدء استفادة الدول الأفريقية المنخفضة الدخل من هذه اللقاحات، قالت أوبراين: “خلال مناظرة نظمتها منظمة الصحة العالمية على الإنترنت، إن برنامج كوفاكس قادر على تأمين أكثر من ملياري جرعة من اللقاحات”، مضيفة “سنبدأ في تقديم هذه اللقاحات على الأرجح في نهاية كانون الثاني أو بالتأكيد في أوائل أو منتصف شباط”.



من جهته قال مدير عام منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبرييسوس: “أحث الدول والمصنّعين للقاحات على التوقف عن إبرام صفقات على حساب كوفاكس.. نحن جاهزون، كوفاكس جاهز، والدول جاهزة، حان الوقت لتقديم تطعيم ضد كوفيد-19 بشكل عادل”.



وحول تأثير اللقاحات على انتقال المرض، قال مدير برنامج الطوارئ في منظمة الصحة العالمية مايكل راين: “اللقاحات التي تم توزيعها لن تحمل أي أثر على ديناميكيات الانتقال على مستوى الدول، قد تنقذ الأرواح الآن ونحن ممتنون لذلك ولكنها لن تغيّر من الانتقال في شيء لمدة طويلة”.



يشار إلى أن منظمة الصحة العالمية اختبرت63 لقاحاً مرشحاً على البشر، ووصل 21 منها إلى المرحلة النهائيّة من التجارب الشاملة، إضافة إلى ذلك، كما تم تطوير 172 لقاحاً آخراً في المختبرات، على أن تخضع لمزيد من الاختبارات.