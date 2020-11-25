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لقاء فلكي بين كوكبين عظيمين قريباً.. لم يحدث منذ 800 عام

لقاء فلكي بين كوكبين عظيمين قريباً.. لم يحدث منذ 800 عام

يترقب علماء الفلك لقاء نادرا بين كوكبي المشتري وزحل، في الـ 21 من كانون أول/ ديسمبر المقبل، في حادثة لم تسجل منذ نحو 800 عام.

 وبدأ الكوكبان يقتربان من بعضهما البعض، منذ الصيف الماضي، ومن المرتقب أن يظهرا في وقت لاحق، وقد صارت المسافة الفاصلة بينهما أقل من مسافة القمر الكامل.

وقالت صحيفة ديلي ميل البريطانية، إن الكوكبين سيبلغان سيتقاربان مباشرة بعد غروب الشمس، عند الانقلاب الشتوي.

ويتوقع أن يكون المشهد مرئيا، من أي نقطة على كوكب الأرض، لكن المتواجدين على خط الاستواء سيتوفر لهم فرصة أكبر لرصده.

ولن يعود الكوكبان إلى الاقتراب من بعضهما البعض لهذه الدرجة، إلا في الخامس عشر من سنة 2080، وعندئذ، سيكونان في نقطة أعلى من الأرض، وستكون رؤيتهما ممكنة لمدة أطول.

وبعد ذلك، لن يحدث التقارب بهذا الشكل بين الكوكبين، مرة أخرى، إلا في سنة 2400، أي بعد قرون.