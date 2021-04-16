لقاء حاسم بين بايدن وبوتين.. وقف التصعيد بين البلدين

تشهد العلاقات بين روسيا وأمريكا، توتراً كبيراً، في ظل العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة اليوم، على 32 شخصية وكياناً روسياً، إذ أكد البيت الأبيض أن «الرئيس الأمريكي، جو بايدن، يعتبر أن لقاءه المرتقب مع نظيره الروسي، فلاديمير بوتين، سيكون حاسماً لوقف التصعيد في العلاقات بين البلدين».



وبعد إعلان الولايات المتحدة فرض عقوبات واسعة على الطرف الروسي، قال مسؤول أمريكي رفيع المستوى خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الخميس: «لقد أكدنا أننا نريد علاقات مستقرة وقابلة للتنبؤ مع روسيا، لا نريد ولا نتوقع أن تنحدر، لكننا سنحمي مصالحنا القومية وسنعاقب الحكومة الروسية على الإجراءات، التي تضر سيادتنا».



وأضاف المسؤول: «نعتقد أن إجراء لقاء بين الزعيمين خلال الأشهر القريبة مع مناقشة الدائرة الكاملة للعلاقات الثنائية سيكون أمرا حاسما لإيجاد سبيل مستدام وفعال للمضي قدما ووقف التصعيد»، مشدداً على أن «الطرف الأمريكي يحتفظ بحقه في اتخاذ إجراءات جديدة في حال رد روسيا على عقوبات اليوم».



كما أضاف أن «بايدن أبلغ بوتين خلال اتصال جرى بينهما في وقت سابق من هذا الأسبوع بأن الولايات المتحدة ستفرض عقوبات على روسيا على خلفية الهجوم السيبراني على "SolarWind" وما تصفه واشنطن بالتدخل في الانتخابات الأمريكية عام 2020».

وأعلنت اليوم الولايات المتحدة فرض عقوبات واسعة على روسيا تشمل إجراءات تستهدف 32 شخصاً وكياناً وتطبيق حظر على شراء سندات الحكومة الروسية بدءاً من 14 يونيو وطرد 10 دبلوماسيين روس.



في المقابل، أكدت وزارة الخارجية الروسية أن «رد موسكو على هذه العقوبات سيكون حتميا ومدروساً ليتم إعلانه في أقرب وقت».