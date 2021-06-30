لـ«رفع استثمارات الغاز»: العراق يقترض 360 مليون دولار

أبرمت «شركة غاز البصرة» العراقية (حكومية)، اليوم، اتفاقية قرض قيمته 360 مليون دولار، للاستثمار في مشاريع الغاز.



ووفق بيان لـ«وزارة النفط العراقية»، فإنّ قرابة 137 مليون دولار من القرض هي من الحساب الخاص بـ«مؤسسة التمويل الدولية»، الذراع الاستثمارية للبنك الدولي، و180 مليون دولار من القرض، هي من البنوك الدولية التالية: «الصين، سيتي بنك، دويتشه بنك أي جي، التجاري الصناعي الصيني، ناتيكسيس، سوميتومو ميتسوي، سوسيتيه جنرال وستاندرد جارترد»، و42 مليون دولار من القرض هي من محفظة إقراض مشتركة تديرها «مؤسسة التمويل الدولية».



وحول ما ترمي إليه «النفط العراقية»، قال وكيل الوزارة، حامد الزوبعي، إنها تُخطّط لـ«رفع استثمارات الغاز إلى 4 مليارات قدم مكعب قياسي بحلول العام 2024»، وهذا يعني «إنتاج أكثر من 10 آلاف ميغاوات من الكهرباء»، وفق الزوبعي.



ويبلغ إنتاج العراق الحالي من الغاز الطبيعي قرابة 2700 مليون متر مكعب (2.7 مليار قدم مكعب).



ووفق تقديرات سابقة، يمتلك العراق مخزوناً يُقدّر بـ132 تريليون قدم مكعب من الغاز، جرى إحراق 700 مليار قدم مكعب منها، نتيجة ضعف القدرة على استغلاله.