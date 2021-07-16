لصوص تركيا يواصلون التنقيب عن الآثار وسرقتها في رأس العين

واصل النظام التركي ومرتزقته من الإرهابيين جرائمهم المنظمة في الأراضي السورية التي يحتلونها وباشروا خلال الساعات الماضية جولة جديدة من أعمال الحفر والتنقيب غير المشروع عن اللقى الأثرية في منطقة رأس العين بريف الحسكة الشمالي والتي تعد من أغنى المناطق بالتلال الأثرية في المنطقة.



وذكرت مصادر محلية أن مرتزقة الاحتلال التركي قاموا بعمليات حفر عشوائية بإشراف استخبارات النظام التركي في منطقة “تل الجحاش” الأثري والمقابر المحيطة بها واستخرجوا لقى اثرية وفخارية وبدؤوا على الفور بتجميعها وتهريبها الى الأراضي التركية بالاتفاق مع سماسرة وتجار مقربين من نظام أردوغان لبيعها في الأسواق العالمية.



ومنذ بدء عدوانهم على الأرضي السورية عمد النظام التركي ومرتزقته الإرهابيون بالتعاون مع مجموعة مرتزقة من جنسيات مختلفة بينهم أتراك وأمريكيون وفرنسيون بعمليات ممنهجة للتنقيب في المواقع الأثرية وسرقة الكثير من اللقى منها بغية تخريب التراث الثقافي السوري وتدميره ما يشكل جريمة تضاف إلى قائمة طويلة مما ارتكبه هؤلاء من جرائم بحق الشعب السوري وتاريخه وحضارته.