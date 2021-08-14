لصوص الموبايلات بقبضة شرطة حلب
ألقى فرع الأمن الجنائي بحلب القبض على شخص وبالجرم المشهود أثناء قيامه بنشل الأجهزة الخليوية في محلة الشعار.
وتبين حسبما أوضحت وزارة الداخلية عبر صفحتها على الفيسبوك أنه يدعى (يامن . ح)، وبالتحقيق معه اعترف بإقدامه على نشل الأجهزة الخليوية، من المواطنين على مواقف الباصات بالاشتراك مع أشخاص آخرين.
وبالمتابعة تم إلقاء القبض على شخص أخر ويدعى (محمد . أ) وبالتحقيق معه اعترف بنشل الأجهزة الخليوية والمبالغ المالية بالاشتراك مع الشخص المذكور.
نظم الضبط اللازم بحقهما وسيتم تقديمهما إلى القضاء المختص أصولاً.
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