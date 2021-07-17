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لصوص الاحتلال الأمريكي يواصلون سرقة النفط السوري

أخرجت قوات الاحتلال الأمريكي من قاعدة خراب الجير اللاشرعية بريف الحسكة رتلين مؤلفين من 70 آلية خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وذكرت وكالة “سانا” أن من “ضمن الرتلين صهاريج محملة بالنفط السوري المسروق باتجاه الأراضي العراقية عبر معبر الوليد غير الشرعي.”

وذكرت مصادر محلية من قرية السويدية في ريف اليعربية أن “رتلاً مؤلفاً من 44 آلية من ناقلات وصهاريج من النفط السوري المسروق وبرادات”.

إضافة “لعدد من المدرعات غادر قاعدة خراب الجير الواقعة في منطقة المالكية بالقرب من الحدود السورية العراقية واتجه إلى شمال العراق عبر معبر الوليد غير الشرعي”.

ولفتت المصادر إلى أن قوات الاحتلال الأمريكي “أخرجت أيضا ليل الخميس رتلاً مؤلفاً من 26 آلية من المنطقة ذاتها ضم شاحنات محملة ومغطاة وصهاريج محملة بالنفط المسروق واتجه أيضا باتجاه الأراضي العراقية”.

وكانت أخرجت قوات الاحتلال الأمريكي في الـ 11 من الشهر الجاري رتلاً من 24 شاحنة محملة بالقمح المسروق من صوامع تل علو مع عدد من الناقلات المغطاة عبر معبر الوليد غير الشرعي إلى شمال العراق.