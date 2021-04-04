انفجار يستهدف موكب تشييع لـ”قسد” في الرقة.. حملات اعتقال بدير الزور.
روسيا وسوريا يحددان السبب الذي يمنع إنشاء مشروعات اقتصادية وتأمين فرص عمل للسوريين
انفجار واشتباكات متبادلة تشهدها جبهات ريف إدلب
انفجار شاحنة تنقل نفط في “رأس العين” على طريق يستخدم للتهريب
دمشق ترد على التقرير الخارجية الأمريكية: أكاذيب مأخوذة من منظمات إرهابية
خروج النسوية العربية من القمقم السلفي
تقرير أمريكي: واشنطن لا تنوي سحب جنودها من سوريا
الرئيس الأسد يترأس جلسة مجلس الوزراء الأسبوعية
تركيا تعاود قصف مناطق الشمال وتقطع الكهرباء عن ريف الحسكة
إصابة مدني بانفجار لغم من مخلفات إرهابيي(داعش) في بادية تدمر بريف حمص
ميليشيا (قسد) تستولي على منازل قريبة من مهبط لحوامات الاحتلال الأمريكي في الحسكة
الجهات المختصة تضبط أسلحة وذخائر بريف درعا الغربي
عملية تبادل جثث في ريف الرقة.. وقسد تستعين مجدداً بـ “حزب العمال الكردستاني”
في رأس العين.. قتلى باشتباكات بين مجموعتين مواليتين لتركيا
بسبب مشادة كلامية… قتلى وجرحى في صفوف الفصائل المسلحة شمال حلب

لصعوبة تأمين المشتقات النفطية.. رئيس الحكومة يدعو المستثمرين لدخول قطاع الطاقة البديلة

افتتح رئيس الحكومة المهندس حسين عرنوس مشروع الطاقة البديلة في مدينة حماة بحضور عدد من الوزراء.

حيث يقدم هذه المشروع والذي يعمل على ألواح الطاقة الشمسية ٢ ميغا واط كهربائى سيتم ربطها على الشبكة الكهربائية العامة في المحافظة.

وطلب عرنوس خلال تصريح صحفي من المستثمرين الدخول في قطاع الطاقة البديلة خاصة أن سوريا تعاني من عقوبات أحادية الجانب أدت إلى صعوبة في تأمين المشتقات النفطية لعمل محطات توليد الطاقة الكهربائية.


وتابع عرنوس جولته بافتتاح منتزه قلعة حماة الأثري والمغلق منذ 10 سنوات بسبب الحرب على سوريا حيث يعتبر هذه المنتزه رمز حضاري مهم لمحافظة حماة ومقصد سياحي هام.

وختم رئيس الحكومة جولته بلقاء موسع مع الفعاليات الرسمية والأهلية والمحلية في مبنى محافظة حماة تم الاستماع فيها إلى شكاوى تقدم بها أعضاء مجلس الشعب والمكتب التنفيذي في المحافظة.

وتركزت الشكاوى على واقع التيار الكهربائي في المحافظة وواقع المشتقات النفطية ومشكلة النقل الداخلي، ووعد عرنوس بانفراجات قريبة على كامل الأصعدة خلال فترة قليلة سيتم تطبيقها على أرض الواقع.

 

 


باسل شرتوح