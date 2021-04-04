لصعوبة تأمين المشتقات النفطية.. رئيس الحكومة يدعو المستثمرين لدخول قطاع الطاقة البديلة

افتتح رئيس الحكومة المهندس حسين عرنوس مشروع الطاقة البديلة في مدينة حماة بحضور عدد من الوزراء.



حيث يقدم هذه المشروع والذي يعمل على ألواح الطاقة الشمسية ٢ ميغا واط كهربائى سيتم ربطها على الشبكة الكهربائية العامة في المحافظة.



وطلب عرنوس خلال تصريح صحفي من المستثمرين الدخول في قطاع الطاقة البديلة خاصة أن سوريا تعاني من عقوبات أحادية الجانب أدت إلى صعوبة في تأمين المشتقات النفطية لعمل محطات توليد الطاقة الكهربائية.





وتابع عرنوس جولته بافتتاح منتزه قلعة حماة الأثري والمغلق منذ 10 سنوات بسبب الحرب على سوريا حيث يعتبر هذه المنتزه رمز حضاري مهم لمحافظة حماة ومقصد سياحي هام.



وختم رئيس الحكومة جولته بلقاء موسع مع الفعاليات الرسمية والأهلية والمحلية في مبنى محافظة حماة تم الاستماع فيها إلى شكاوى تقدم بها أعضاء مجلس الشعب والمكتب التنفيذي في المحافظة.



وتركزت الشكاوى على واقع التيار الكهربائي في المحافظة وواقع المشتقات النفطية ومشكلة النقل الداخلي، ووعد عرنوس بانفراجات قريبة على كامل الأصعدة خلال فترة قليلة سيتم تطبيقها على أرض الواقع.



باسل شرتوح