لص يسرق سيارة محملة بلقاح كورونا

نشرت شرطة مدينة بلانت سيتي بولاية فلوريدا الأمريكية فيديو يظهر شكل لص أقدم على سرقة سيارة محملة بجرعات فيروس كورونا، ودعت الشرطة إلى مساعدتها في التعرف والقبض عليه.



وأوضحت الشرطة أن السيارة التي تم سرقتها من نوع "هيونداي أكسنت" مع لوحة أرقام ولاية فلوريدا تعرضت للسرقة يوم 3 شباط الجاري.



ونشرت الشرطة على صفحتها في الفيسبوك مقطع فيديو يظهر فيه الرجل المشتبه به بسرقة السيارة، التي كانت تحتوي على جرعات اللقاح، مشيرة إلى أن شحنة اللقاح كانت مخصصة للتوزيع في مركز تطعيم بلانت سيتي.





