لص يتسبب بتوقف مساجد ريف الحسكة عن الآذان

قالت مصادر أهلية إن لصا مجهول الهوية قام بسرقة البطاريات ورافعات الجهد الكهربائي من عدة مساجد في القرى التابعة لناحية الجوادية بريف الحسكة الشمالي.



وبحسب المصادر فإن آخر عمليات السرقة سجل في قرية “كريفاتي”، حيث قام شخص مجهول الهوية بانتظار خادم المسجد حتى يغلق الأبواب بعد صلاة العصر ليطلب منه المفاتيح بحجة الوضوء وإقامة الصلاة بطونه عابر سبيل، إلا إمام المسجد تفاجأ حين عودته لأداء آذان المغرب بحدوث السرقة.



الحادثة نفسها سجلت في عدد من القرى المحيطة بناحية “الجوادية”، ويعتبر السكان أن تكرار الطريقة نفسها في تنفيذ عملية السرقة يشير إلى أن مرتكبها هو الشخص نفسه.



وتتراوح قيمة البطاريات ورافعة الجهد التي تستخدم في تأمين الطاقة الكهربائية للمساجد في ظل انعدام وجود التيار الكهربائي في محافظ الحسكة، بين ٥٠٠-٦٠٠ ألف ليرة سورية ويعتمد السكان في مناطق المحافظة على شراء البطاريات وروافع الجهد كبديل عن الخضوع لأسعار مزاجية يفرضها أصحاب المولدات التي تعرف باسم “الأمبيرات”، لتأمين احتياجهم اليومي من الكهرباء.



مجلس مدين الحسكة كان قد حدد سعر الأمبير الواحد بـ ٧٠٠٠ ليرة سورية شهريا، ولكون المنزل متوسط الحجم يحتاج لحوالي ٦ أمبير فإن تكلفة التغذية الكهربائية تصل لنحو ٤٢ ألف ليرة شهريا، فيما يبلغ سعر الأمبير في مناطق سيطرة قسد حوالي ٨٠٠٠ ليرة شهرية.



وتعيش محافظة الحسكة منذ العام ٢٠١٣ أزمة في الكهرباء بسبب قلة الكميات الواردة من “سد الفرات“، ومنذ ١٣ يوما زادت حدة هذه الأزمة لتقف مدة التغذية اليومية عند ساعة واحدة فقط بكون الوارد من سد الفرات لا يتجاوز ١٠ – ١٥ ميغا واط في حين ان الاحتياج اليومي يبلغ ٦٠٠ ميغا واط.





محمود عبد اللطيف