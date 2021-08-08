لص قنوع في ريف دمشق.. يسرق من الغلة ثمن مشروبه فقط ويخرج

تقدم صاحب محل للمواد الغذائية في ريف دمشق بشكوى لناحية منطقة الغزلانية مفادها تعرض محله للسرقة بشكل يومي وأخذ مبلغ مالي من الغلة بشكل متكرر.



بدأت القصة عندما شعر صاحب المحل والذي بنقص في “الغلة ” في درج المحل لعدة أيام متكررة فأخبر شقيقه بذلك واتفقا على مراقبة كل من يعمل ضمن المحل دون لفت الانتباه لكن دون جدوى ولم يستطيعا الوصول للفاعل مع بقاء النقص المالي بشكل يومي.



وخلال حديثهما معاً مطولا حول الموضوع اشتبها بأن يكون اللص من خارج المحل وانه يقوم بالدخول من شباك صغير في المحل فعرض أحدهم فكرة أن يقوما بوضع شريط كهربائي على أطراف الشباك بحيث تقوم الكهرباء بصعق كل من يحاول الدخول من ذلك الشباك الصغير اذا امكن الدخول منه وبالفعل قاما بالعمل على ذلك دون إعلام أحد وأغلقا المحل ليلاً بالشكل الطبيعي.



وعند عودتهما صباحاً شاهدا آثار محاولة دخول من الشباك وعندها تأكد لهما ان السارق قد صعق بالكهرباء فتوجها لناحية منطقة الغزلانية وتقدما بشكوى مفادها أن شخص مجهول يقوم بسرقة مبلغ مالي بشكل متكرر ولعدة أيام من المحل وأنهما قاما بوضع شريط كهربائي على شباك المحل لمعرفة الفاعل وأنهما في اليوم التالي شاهدا آثار محاولة دخول أحدهم وأن الفاعل قد احرق يداه عند محاولته الدخول من الشباك.



وعلى الفور تم التدقيق من قبل الناحية بالمشتبه بهم في السرقة في المنطقة من أصحاب السوابق وإحضارهم ليتبين أن أحدهم قد قام بلف يداه بالشاش وخلال الكشف عليها تبين أنه تعرض لصعقة كهربائية أدت لحروق .



وعند التحقيق معه اعترف أنه قام عدة مرات بالدخول للمحل من شباك صغير بعد الاغلاق ليقوم بأخذ مبلغ مالي بشكل يومي من الدرج لشراء المشروبات الكحولية وأنه في المرة الأخيرة صعق بالكهرباء عند ملامسة الشباك مما احرق يداه وجعله يفر هارباً لمعالجتها.وعند سؤاله عن عدم سرقته كامل الغلة أجاب” باخد حق مشروبي بس .. ”

صاحبة الجلالة