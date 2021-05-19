لجنة لتوفير البنزين للدراجات النارية والمولدات غير المسجلة في ريف دمشق

شكلت محافظة ريف دمشق لجنة لتسجيل طلبات المواطنين أصحاب الدراجات الآلية غير المسجلة في مديريات النقل.



وقال مصدر في محافظة ريف دمشق إنه تم تشكيل لجنة مهمتها فتح سجلات مؤقتة لتسجيل طلبات المواطنين أصحاب الدراجات الآلية غير المسجلة في مديريات النقل بحيث تتضمن مفصل هوية حائز الدراجة ومواصفاتها (المنشأ- الطراز- رقم الهيكل- رقم المحرك- اللون).



وأردف المصدر يتم منح أصحاب الدراجات إشعاراً بتسليمه بلاك ألمنيوم أبعاده 7,5سم يتضمن البيانات (اسم المحافظة- رقم تسلسلي يؤخذ من السجل- نوع الدراجة- رقم الهيكل).



وبعد تركيب البلاك المشار إليه يتم منح بطاقة ورقية بالآية تتضمن البيانات المذكورة في البلاك ممهورة بخاتم وتوقيع رئيس اللجنة يذكر فيها أنها بطاقة مؤقتة صالحة فقط للحصول على بطاقة إلكترونية لتعبئة مادة البينزين من محطات الوقود.



وأشار المصدر تقوم هذه اللجان بتزويد وزارة النفط والثروة المعدنية بإحصائية أسبوعية بالدراجات التي تم تسجيلها ويلتزم أصحاب العلاقة بمراجعة هذه اللجان خلال الشهر الاول من كل عام لتحديث البيانات ودفع مايترتب من الرسوم في حال وجودها.



وختم المصدر أنه وفيما يخص المعدات الزراعية والمولدات يطبق عليها البنود المذكورة أعلاه باستثناء رقم الهيكل والمحرك.



الخبر