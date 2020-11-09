لجنة سوق الهال تعيد سبب ارتفاع أسعار الخضار للأمطار

أكد عضو لجنة تجار ومصدري سوق الهال في دمشق أسامة قزيز، أن سبب ارتفاع أسعار الخضار خلال الأيام القليلة الماضية كالبندورة والبطاطا والجزر سببه الأمطار التي تساقطت مؤخراً.



وصرّح قزيز بأنه نتيجة للأمطار وصعوبة التنقل في التربة الرطبة لم يقوم المزارعون بجني الخضار، وانخفضت الكميات التي دخلت سوق الهال بعد موجة الأمطار الأخيرة مقارنة بالفترة السابقة.



ولفت إلى إمكانية عودة الخضار لأسعارها الطبيعية قبل تساقط الأمطار، حيث كان سعر كيلو البندورة بالجملة بين 400 – 600 ليرة والجزر بين 250 – 300 ليرة والبطاطا بين 450 – 500 ليرة.



ووصل سعر كيلو البندورة في أسواق دمشق إلى 650 و900 ليرة، والبطاطا بين 700 – 1000 ليرة، الأمر الذي اعتبره مدير حماية المستهلك في وزارة التموين علي الخطيب، غير منطقي، مبيّناً أن التسعيرة الرسمية تقل فيها الأسعار عن ذلك بكثير.



وسبق أن أرجع مدير الأسعار في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك تمام العقدة، أسباب ارتفاع أسعار السلع والمواد الحاصل حالياً في الأسواق، إلى زيادة الطلب عليها، وضعف الشكوى عن الغش والتلاعب والاحتكار ورفع الأسعار.