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لتخفيف آثار التلوث.. زيادة المسطحات الخضراء وتجهيز حديقة صديقة للبيئة في دمشق

أعلنت محافظة دمشق عن عملها على زيادة المسطحات الخضراء والتوسع في زراعة الأشجار ونباتات الزينة في المدينة، وذلك في إطار تحسين الواقع الجمالي والبيئي وتخفيف آثار التلوث.

ووفقاً لوكالة “سانا” فإن مدير الحدائق في المحافظة المهندس سومر فرفور أكد أن ورشات المديرية بدأت بتجهيز حديقة صديقة للبيئة في ساحة شمدين بركن الدين خلف جامع الركنية بالتعاون مع مديريتي البيئة والصيانة حيث تم إحضار التربة المناسبة وتسويتها للشروع في زراعتها مطلع الشهر القادم.

وأوضح فرفور أن المديرية قامت منذ بداية الشهر الجاري بزراعة مئات الأشجار والشجيرات ونباتات الزينة بالساحات العامة ومنصفات الطرقات والعقد والمسطحات الخضراء وتأهيل عدد من الأحراش لتحويلها إلى مسطحات مزروعة بالمرج الأخضر والنباتات.

وأشار إلى أن الورشات أنهت غرس أكثر من 300 ألف وردة ومن شتول نباتات الزينة من إنتاج مشاتل المديرية خلال فترة الصيف في الساحات العامة والمنصفات وجوانب الطرق والحدائق، لافتاً إلى استمرار الورشات بأعمال تقليم أشجار النخيل التي تتم كل 6 أشهر كونها تساعد على تنشيطها والحفاظ على الحالة الجمالية والفنية لها إضافة إلى تقليم الشجيرات والأشجار المسببة للأذى وقص وتشكيل الأحواض الزراعية في المنصفات والساحات العامة.

وكان مدير الحدائق في المحافظة سومر فرفور، شدد على ضرورة إلى الحفاظ على الحدائق العامة والمسطحات الخضراء ونباتاتها ونظافتها لأنها ملك للجميع وكونها رئة المدينة والمتنفس الطبيعي الوحيد لسكانها وخاصة في فصل الصيف.

 

 


أثر برس