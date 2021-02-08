لتحقيق الشروط العالمية للتصدير.. شروط لزراعة الحمضيات في الساحل السوري

عمم مكتب الحمضيات في الساحل الإرشادات وشروط عمل برنامج الاعتمادية للعام الحالي على مزارعي الحمضيات، والتي يأتي طرحها بالتعاون بين وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي ووزارة التجارة الخارجية.



وقال مدير مكتب الحمضيات في الساحل المهندس سهيل حمدان : “إن الإرشادات تتضمن الطرق والخطوات الواجب اتباعها من قبل المزارعين لتحسين الجودة، بالإضافة لطريقة قطاف ثمار الحمضـيات وأساليب الفرز والتعبئة في بساتينهم وذلك بهدف تفادي بعض الأخطاء التي يقوم بها بعض المزارعين بدون أن يقصدوا مما يؤثر على جودة ونوعية الحمضيات”.



وعن الهدف من برنامج الاعتمادية، أشار حمدان إلى الارتقاء بالنوعية للمنتج وفتح أسواق تصديرية جديدة تكون فيها الأسعار أعلى وتحقق قيمة مضافة للمزارعين والاقتصاد الوطني.



وبين حمدان أنه تم إعداد الاستمارات لتتوافق مع المعايير العالمية المعتمدة لمنح شهادة الجودة العالمية والتي ستخضع للتعديل المستمر للوصول إلى تطبيق الشروط المطلوبة عالمياً لمنح شهادة الجودة.





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