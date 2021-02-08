لتثبيت سعره في السوق.. بيض السورية للتجارة أرخص بـ400 ليرة

بدأ فرع المؤسسة السورية للتجارة في محافظة حمص، بطرح مادة بيض المائدة ضمن صالاته، بأسعار مخفضة عن السوق المحلية.



وأفاد مدير فرع المؤسسة السورية للتجارة بحمص عماد ندور أن فرع المؤسسة بدأ بطرح مادة بيض المائدة في صالاته بالمحافظة، بسعر أقل من السوق ومن التسعيرة التموينية، مشيراً إلى أن فارق السعر يتجاوز 400 ليرة سورية بوزن صحن بيض يتراوح بين 1800 إلى 2000 غرام مبيناً أن هذه الخطوة تمت، بعد عقد اتفاق مع منشأة دواجن حمص، لاستجرار كامل منتج مادة البيض، وذلك في إطار التدخل الإيجابي بالأسواق.



بدوره أفاد مدير منشأة دواجن حمص الدكتور محمد قيمر بأنه تم عقد محضر اتفاق بين المنشأة والسورية للتجارة، تحت شعار البيض طازج من المنتج إلى المستهلك، بهدف التدخل الإيجابي لمصلحة المواطن، عبر طرح مادة البيـض الطازج الناتج من قطاع مراقب صحياً، وبتغذية جيدة بشكل يومي، لافتاً إلى أن هذه الخطوة ستساهم في استقرار أسعار السوق.

وأشار الدكتور قيمر إلى أن منشاة دواجن حمص قامت بمثل هذه الخطوة منذ أربع سنوات، عن طريق افتتاح صالتين للبيع المباشر والتدخل الإيجابي، موضحاً أنه يوجد صالة في منشاة دواجن بمنطقة حسياء، وأخرى في شارع الأهرام بحي وادي الدهب.



وبين مدير منشأة دواجن حمص أنه بتوجيهات من وزير الزراعة للاستفادة من كل الحظائر المتوقفة عن العمل، تم رفع الطاقة الإنتاجية لبيض المائدة في المنشأة من 5 ملايين إلى 8 ملايين بيضة سنوياً خلال عام 2021 مشيراً إلى أنه خلال الفترة الحالية، يبلغ إنتاج المنشأة حوالي 85 صندوق بيض مائدة يومياً.



يذكر أن أسواق محافظة حمص تشهد تذبذباً في أسعار صحن البيض حيث يتراوح سعره بين 5800 الى 6200 ليرة في بعض المناطق، في وقت تم بيعه في بعض المحال دون 5500 ليرة سورية الأمر الذي يطرح تساؤلات عن مصدره.





أسامة ديوب