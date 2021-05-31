لبنان يوقف 12 شخصًا بينهم سوريون يهربون البنزين والغاز والطحين إلى سوريا

أعلنت مديرة التوجيه في الجيش اللبناني، إحباط عملية تهريب إلى سوريا، كان يستعد لتنفيذها 12 شخصًا معهم سبع آليات محملة بكمية من البنزين وقوارير غاز وعدد من رؤوس الماشية وعشرة أطنان من الطحين.



وجاء في بيان للجيش اللبناني، الاثنين 31 من أيار، أن وحدات الجيش أوقفت منذ 27 أيار، سبعة لبنانيين وأربعة سوريين وفلسطيني، يستعدون لتهريب المواد إلى سوريا.



وجاء في البيان أن المضبوطات سُلمت وبدأ التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.



يُذكر أن وزير الطاقة اللبناني، ريمون غجر، قال، في منتصف نيسان، إن السبب الأساسي لأزمة البنزين، والشح الحاصل في لبنان، هو التهريب إلى السوق السورية، وفرق الأسعار بين لبنان وسوريا يدفع المهربين اللبنانيين إلى تهريب مادة البنزين إلى سوريا لتحقيق أرباح طائلة.