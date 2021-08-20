لبنان يقدم شكوى إلى الأمم المتحدة ضد “إسرائيل” لانتهاكه سيادة البلاد خلال عدوانها على سوريا

قدمت الحكومة اللبنانية شكوى عاجلة ضد “إسرائيل”، التي اعتدت على مواقع في محيط دمشق وحمص من الأجواء اللبنانية.

وقالت رئاسة مجلس الوزراء في تغريدة عبر “تويتر” إن دياب طلب من وزيرة الخارجية بالتكليف، زينة عكر، الإيعاز لمندوبة لبنان في الأمم المتحدة “تقديم شكوى عاجلة ضد العدو الإسرائيلي الذي انتهك السيادة اللبنانية وعرض سلامة الطيران المدني للخطر وهدّد حياة الركاب المدنيين، اللبنانيين والأجانب، للخطر بشكل مباشر”.



وأضافت أن “الرئيس دياب أكد أن استمرار العدو “الإسرائيلي” بانتهاك سيادة لبنان يشكل تهديدا مباشرا للقرار الأممي 1701، مطالبا الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بإدانة العدوان “الإسرائيلي” واتخاذ الإجراءات التي تحفظ السيادة اللبنانية وتحمي القرار الدولي 1701″.



من جهتها، افادت رئاسة الجمهورية اللبنانية بأن الرئيس عون أبلغ المنسقة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في لبنان جوانا رونيسكا أن “اختراق الطائرات “الإسرائيلية” ليل الخميس للأجواء اللبنانية انتهاك جديد للسيادة اللبنانية وللقرار 1701 ما يستوجب تحركا سريعا للأمم المتحدة لضمان عدم تكراره ووضع حد له”.



يذكر أن مصدر عسكري سوري أعلن مساء الخميس أن العدو “الإسرائيلي” نفذ حوالي الساعة 23.03 من مساء الخميس، عدوانا جويا برشقات من الصواريخ من اتجاه جنوب شرق بيروت، مستهدفا بعض النقاط في محيط مدينة دمشق، ومحيط مدينة حمص.