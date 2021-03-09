لبنان مهدد بالغرق في الظلام في نهاية هذا الشهر

قال وزير الطاقة اللبناني المكلّف ريمون غجر إن بلاده تملك الأموال الكافية لاستيراد الكهرباء حتى آخر شهر آذار، وقد تصل إلى انقطاع تام للكهرباء بعد نهاية هذا الشهر.



وأضاف في حديث تلفزيوني : "سعينا بكل الطرق لتأمين السلفة لكهرباء لبنان وتقدمنا لمجلس الوزراء بقانون معجل مكرر لتحقيق ذلك ووصلنا إلى هذه المرحلة بسبب مشكلة هيكلية في تعرفة".



وتابع: "العراق سيمد لبنان بـ 500 ألف طن من الوقود الأسود، وحاجة لبنان هي مليون طن، وما سنقوم به هو استبدال هذا النفط، ونضع بالمقابل في مصرف لبنان قيمة هذا النفط على أن تصرف هذه الدولارات داخل لبنان حصراً، ونحن بانتظار توقيع الاتفاق من قبل الحكومة العراقية".